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В России выявили 5335 новых случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5335 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России выявили 5335 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 9 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 62 летальных исхода от COVID-19. При этом 1330 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 8492 человека, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 5335 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении коронавируса является наименее вероятной. Она подчеркнула, что не верит в подобное мнение, так как любой вирусолог понимает, что «контролировать такой вирус невозможно».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека. Он отметил, что дальнейшей мутации будет подвержен только «омикрон»-штамм.

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