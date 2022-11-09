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Капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках Москвы подошел к концу

Полина Долганова
Город
Капремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках Москвы подошел к концу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Волхонка, 9с1 Карта всех событий

В 12 домах, которые являются объектами культурного наследия, завершились работы по капитальному ремонту и реставрации. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, Москва второй год выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в таких объектах.

Заммэра рассказал, что на Арбате специалисты вернули исторический архитектурный облик доходному дому с гостиницей Я. М. Толстого и дому архитектора М. Г. Пиотровича.

Также работы проводились в доме Наркомата оборонной и авиационной промышленности архитектора Ю. Ф. Дидерихса на Большой Грузинской улице.

Специалисты также провели ремонт по адресу дом 9, строение 1, на улице Волхонке. Здание было возведено в 1879 году.

В рамках работ были отреставрированы ограждения лестниц, воссоздана историческая фурнитура и отремонтированы стены и потолки.

На первом этапе эксперты создают цифровую модель дома, затем выявляют объемы утрат с помощью метода лазерного сканирования. Недостающие части декора воссоздают с применением трехмерного моделирования.

До этого сообщалось, что специалисты завершили реставрацию памятника Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах. Памятник был установлен 19 мая 1972 года к 50-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Петр Бирюков Реставрация Капитальный ремонт
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