Депутат МГД Орлов: Гибкая тарифная политика эффективно регулирует трафик в Московском метрополитене

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тарифное регулирование позволяет снизить загруженность станций столичного метро в час пик. Об этом сообщил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов в среду, 9 ноября.

— На сегодняшний день интенсивность движения поездов уже очень высока — в среднем интервал составляет 2,5 минуты, а в час пик время уменьшается до 1,5 минуты. Стоит задача сделать так, чтобы даже в самые напряженные периоды пассажиры могли перемещаться на метро с максимальным комфортом. Тарифное регулирование — один из эффективных инструментов для решения данного вопроса, — отметил он.

В рамках эксперимента два года назад была запущена акция «Время ранних» сначала на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а потом она была расширена на Казанское направление железной дороги. Благодаря реализации проекта скидку получают свыше ста тысяч пассажиров, также снизилась загруженность фиолетовой ветки на 6,7 процента, пишет агентство городских новостей «Москва».

Акцией «Время ранних» ежедневно пользуются более ста тысяч москвичей. Это позволило разгрузить станцию «Баррикадная» на 18 процентов, «Китай-город» — на 17 процентов, «Выхино» — на 11 процентов.