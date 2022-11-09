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Законопроект об ответственности за уничтожение особо ценных растений внесли в Госдуму

Полина Долганова
Общество
Законопроект об ответственности за уничтожение особо ценных растений внесли в Госдуму
Фото: Unsplash

Депутаты внесли в Государственную думу проект закона о лишении свободы на срок до девяти лет за незаконный сбор и уничтожение ценных растений из российской Красной книги. Об этом в среду, 9 ноября, рассказал глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также является одним из авторов соответствующего предложения.

— Группой депутатов и сенаторов в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ, — цитирует депутата ТАСС.

Недавно сообщалось, в Москве выберут лучшие проекты в области экологического образования и просвещения. Заявки на конкурс, в ходе которого пройдет отбор, начал принимать департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. Цель конкурса — поддержать организации, которые создали и реализовали на территории города лучшие эколого-просветительские проекты.

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