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Бывшего главу нацбанка Украины Шевченко объявили в международный розыск

Георгий Соланович
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Бывшего главу нацбанка Украины Шевченко объявили в международный розыск
Фото: Zuma\TASS

Бывший глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Ольга Постолюк в среду, 9 ноября.

До этого ведомство объявило в розыск трех должностных лиц «Укргазбанка», причастных к хищению около 5,6 миллиона долларов. Среди разыскиваемых был и Шевченко. По информации издания «Страна», правоохранительные органы подозревают его в незаконном выводе денег из «Укргазбанка», где он был председателем правления с 2015 года.

— Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу о хищениях в «Укргазбанке», — цитирует Постолюк РИА Новости.

4 октября сообщалось, что Шевченко подал в отставку по состоянию здоровья. Он был назначен на пост главы Нацбанка Украины в 2020 году. До принятия Верховной радой решения об увольнении и назначения нового главы НБУ правление регулятора работало в прежнем составе.

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