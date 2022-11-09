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Отбросивший от себя гранаты солдат оказался жителем Ленинградской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Отбросивший от себя гранаты солдат оказался жителем Ленинградской области
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Солдат российской армии, который стал известен после того, как голыми руками отбросил от себя украинские гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили власти региона.

— Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти, — говорится в сообщении.

В администрации также пожелали удачи всем бойцам воинской бригады, в составе которой в зоне СВО находился Алексей.

До этого сообщалось, что российский военнослужащий, который дважды отбросил упавшие в окоп украинские гранаты, смог выжить. Об этом рассказали его сослуживцы. По их словам, инцидент произошел еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области, а на видео попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. В результате атаки коптера мужчина все же получил ранения.

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