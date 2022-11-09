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Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ под Херсоном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные понесли большие потери под Херсоном. Об этом в среду, 9 ноября, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике, — рассказал он.

Также Стремоусов добавил, что на линии фронта присутствуют польские и англоязычные наемники, однако российские войска готовились к их наступлению, пишет РИА Новости.

В последние дни ситуация в Херсонской области остается напряженной. На фоне массовых обстрелов и ожидающегося наступления украинских войск правительство региона начало эвакуацию жителей.

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. Он посчитал, что обе стороны будут использовать тысячи танков и летательных аппаратов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в Херсонской области. По его словам, киевский режим хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готов ради этого пойти на все.

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