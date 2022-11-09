Володин назвал причины поражения демократов на выборах в США

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Согласно прогнозу, опубликованному телеканалом NBC, Республиканская партия берет контроль над палатой представителей, тем самым перехватывая у демократов контроль над законодательной властью. Причины поражения сторонников действующего президента Штатов Джо Байдена назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во-первых, по словам депутата, на результаты выборов повлияли экономические проблемы. Так, «инфляция имени Байдена» побила все рекорды за последние 40 лет, санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире, а рост цен ударил по обычным гражданам Америки.

Второй причиной поражения демократов Володин назвал внутренний раскол общества Штатов. Спикер ГД отметил, что Белый дом «многие годы» сталкивал американцев между собой, противопоставлял друг другу по расовому, религиозному и другим принципа, по политическим предпочтениям.

Кроме того, добавил депутат, на выборы в США повлиял и правительственный кризис. Володин подчеркнул, что американский народ уже не доверяет действующему руководству.

— Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года, — заключил спикер ГД в Telegram.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».