Фото: Администрация президента РФ

Соединенным Штатам следует изменить свое отношение к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявила советник бывшего американского лидера Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл.

— Мы должны иметь стратегическую эмпатию по отношению к Путину. Мы должны понять, как он думает и почему. Вы знаете, он действует в собственном контексте, имеет свои рамки и обоснование своим действиям. Мы должны понять это, — отметила политик.

Она напомнила, что в начале своего президентского правления Путин стабилизировал экономику и финансовую систему страны.

— Он закрыл все долги и просто заново отстроил страну, — заключила Хилл.

Среди заслуг российского лидера эксперт также назвала то, что именно он сделал Россию открытой для международного бизнеса, благодаря чему у людей появилась масса возможностей, передает РИА Новости.

Накануне читатели французской газеты Le Figaro поддержали новость Washington Post о том, что окружение президента США Джо Байдена подталкивает Киев к переговорам с Москвой, и отметили преимущество российского лидера Владимира Путина перед главой украинского государства Владимиром Зеленским.