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США на самом деле не заинтересованы в решении украинского конфликта и использует его, чтобы ослабить Россию и Европу. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов, заявление республиканцев о сокращении объемов поддержки Украины сделано специально перед промежуточными выборами в США, а так как потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.

Цель Вашингтона — бесконечный конфликт на Украине, которой жертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.