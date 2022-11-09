Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Global Times: Вашингтон не заинтересован в решении конфликта на Украине

Лейла Алиева
В мире
Global Times: Вашингтон не заинтересован в решении конфликта на Украине
Фото: Unsplash

США на самом деле не заинтересованы в решении украинского конфликта и использует его, чтобы ослабить Россию и Европу. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов, заявление республиканцев о сокращении объемов поддержки Украины сделано специально перед промежуточными выборами в США, а так как потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, у европейских союзников не останется другого выбора, кроме как продолжать и увеличивать свою поддержку Украины, несмотря на экономический и энергетический кризис.

Цель Вашингтона — бесконечный конфликт на Украине, которой жертвуют как пешкой, чтобы можно было разрушить и Россию, и Европу, между делом оставив Вашингтон относительно невредимым.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.

Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте