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Около 80 тысяч человек эвакуировали из Херсонской области

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Около 80 тысяч человек эвакуировали из Херсонской области
Фото: shutterstock

Около 80 тысяч граждан были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Многие уехали. Эвакуировали около 80 тысяч человек. Помогаем выехать из Херсона всем желающим. Я сейчас сам нахожусь в Херсоне, — цитирует его ТАСС.

До этого Стремоусов сообщил, что украинские военные понесли большие потери под Херсоном.

В ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате которого их резервы будут полностью уничтожены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, ВСУ не смогли использовать трехкратное численное превосходство, которое у них было под Херсоном еще месяц назад. Российская армия компенсировала нехватку личного состава применением высокоточного оружия и действием своей авиации. В результате чего все атаки противника были отражены.

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