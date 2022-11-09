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Приметы и советы

Диетолог Купфер дала советы по приготовлению овощей

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Купфер дала советы по приготовлению овощей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Диетолог Марина Купфер рассказала, как правильно готовить овощи.

По словам эксперта, для лучшего пищеварения, а также при ослабленном пищевом тракте, овощи (морковь, капусту, сельдерей, кабачки) нужно немного припускать в воде под закрытой крышкой. Перед употреблением в пищу они должны немного потушиться.

— Тогда не будет ни вздутия живота, ни раздражения кишечника грубой клетчаткой. Таким образом в овощах остаются все полезные вещества, витамины и минералы, требуемые организму, — пояснила эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Диетолог отметила, что в ежедневном рационе обязательно должны присутствовать сезонные овощи. Эксперт добавила, что мясо полезно есть с овощами. Овощей в тарелке должно быть в два раза больше, чем мяса.

Детям не следует переходить на веганский образ питания, так как их организм еще только формируется и ему необходим белок. Об этом сообщила врач-диетолог Светлана Лисицына.

Правильное питание Овощи рацион
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