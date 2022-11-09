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Мужчина застрелил собутыльницу из ружья в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина застрелил собутыльницу из ружья в Подмосковье
Фото: СК РФ

Мужчина застрелил знакомую из ружья во время распития спиртных напитков в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 9 ноября.

По ее словам, убийство произошло днем 8 ноября в городе Одинцово. Местный житель выпивал вместе со своей знакомой, но в процессе собутыльники поссорились. В разгар конфликта мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в женщину. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего стрелявшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Другое убийство произошло на юге столицы 8 ноября. Женщина выбросила дочь 2021 года рождения из окна 11-го этажа. Что могло стать причиной совершения преступления, а также как развивались события — в материале «ВМ».

Утром в среду, 9 ноября, стало известно, что девочка скончалась в больнице. Также стало известно, что саму подозреваемую в убийстве выписали из медицинского учреждения и доставили в отделение Следственного комитета.

Подмосковье Следственный комитет Одинцово Московская область Убийства
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