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Приметы и советы

Названы знаки зодиака, которых ожидают кардинальные перемены в любви в ноябре

Лейла Алиева
Общество
Названы знаки зодиака, которых ожидают кардинальные перемены в любви в ноябре
Фото: Pexels

24 ноября ожидается новолуние в знаке Стрельца, оно ознаменовано зарождением новой энергии, отношений, проектов или идей. Астрологи перечислили знаки зодиака, которых ожидают в ноябре кардинальные перемены в отношениях.

Телец

Отношения в ноябре у представителей этого знака зодиака зависят от умения пойти на компромисс и поддержать своего партнера. На семейную жизнь повлияют решения близкого человека и его самого. Так, возможно, будет принято решение о переезде, разводе, браке, рождении ребенка или о покупке недвижимости.

Скорпион

24 ноября между Скорпионом и его партнером может встать серьезный финансовый вопрос — смена зарплаты или желание перейти в сферу международного бизнеса. При этом муж или жена будут предлагать переехать в другую местность. Конфликт интересов может произойти именно на почве финансовой нестабильности.

Овен

К новолунию 24 ноября у Овнов может начать назревать важное фундаментальное решение по поводу переезда, миграции или запуска бизнеса в сфере онлайн. В свою очередь партнер будет занят расширением своего бюджета, поэтому в паре может возникнуть конфликт, куда-то переезжать или приобрести новое жилье. А вот одиноким Овнам ноябрь может принести страстный роман, причем, скорее всего, к декабрю он разгорится с новой силой.

Близнецы

К концу декабря у Близнецов может появиться прецедент в отношениях с партнером. Возможно, это будет связано с вопросом документов, отношений с родственниками или по поводу покупки автомобиля. Если партнера нет, то в конце месяца будет знакомство с ярким и довольно импульсивным человеком, передает Elle.

До этого астрологи назвали шесть знаков зодиака, которые не умеют любить и не могут построить счастливые отношения. Этим знакам зодиака тяжело найти взаимопонимание с противоположным полом и довериться им.

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