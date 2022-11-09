Кириенко сообщил о работе лекторов общества «Знание» в центрах боевого слаживания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Лекторы российского общества «Знание» работают вместе с Минобороны почти во всех центрах боевого слаживания и установления боеготовности. Об этом сообщил первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко в среду, 9 ноября.

— В условиях СВО лекторы общества «Знание» с марта месяца работали на всех территориях Донбасса, Донецкой, Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Министерством обороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины, — отметил он.

Лекторы также работают и в центрах установления боеготовности, в частности в Донбассе, передает ТАСС.

До этого Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет и в военном сражении, и в экономическом противостоянии, и в психологической войне против НАТО, но для этого эта война должна «стать по-настоящему народной». Он также добавил, что каждый гражданин страны должен почувствовать «свою сопричастность» к происходящему.