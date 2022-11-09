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Госдума приняла во втором чтении проект о статусе ветеранов для добровольцев

Евгений Белоусов
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о статусе ветеранов для добровольцев
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в специальной военной операции.

— Предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на ВС РФ, в ходе специальной военной операции, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление добровольцам статуса инвалида боевых действий, если они будут ранены во время несения службы.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным гражданам и проходящим военную службу по контракту. Кроме того, российский лидер дал поручение правительству обеспечить финансирование всех выплат.

7 ноября глава государства призвал чиновников проявлять внимание ко всем мобилизованным гражданам. Причем местонахождение военнослужащего, по словам президента, не должно иметь значения, поскольку внимание необходимо уделить всем.

«Вечерняя Москва» рассказала о сроках, величине и способе получения выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам.

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