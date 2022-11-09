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Приметы и советы

Финансовый эксперт Глазков дал советы по оформлению ипотеки

Ирина Игнатенко
Общество
Финансовый эксперт Глазков дал советы по оформлению ипотеки
Фото: depositphotos

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал, как обезопасить себя при оформлении ипотеки.

Эксперт отметил, что покупка недвижимости для личного проживания в ипотеку — оправданное вложение. В настоящее время действует большое количество льготных программ, которые дают возможность приобрести собственное жилье.

Глазков посоветовал посчитать дополнительные расходы перед оформлением документов, например на страховку ипотеки.

— Сравните стоимость полиса у разных страховщиков, которые аккредитованы банком, — отметил эксперт в комментарии RT.

Также стоит оценить надежность своего работодателя. Если есть сомнения по поводу стабильности дохода — лучше отложите покупку жилья.

Перед покупкой квартиры, нужно внимательно изучить документы владельца — в последние годы участились случаи мошенничества. Если приобретается первичное жилье, то стоит проверить застройщика.

17 октября в России продлили программу семейной ипотеки до июля 2024 года. Инициатива даст возможность приобрести жилье еще большему числу молодых семей. На кого именно распространяется льготная программа и какие условия предлагаются — в материале «Вечерней Москвы».

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