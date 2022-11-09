Володин: Нельзя финансировать деятелей культуры, которые оскорбляют страну и народ

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Деятели культуры должны думать о благополучии страны, а не оскорблять народ, получая деньги из государственного бюджета. Об этом в среду, 9 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Если ты работаешь в театре, создаешь фильмы — думай о стране и работай в ее интересах. А так получается: за бюджетные деньги разрушают государство. Никто не будет финансировать действия, которые вредят твоему народу, — сказал он.

По мнению политика, в США, ЕС и ряде других стран есть общепринятые нормы, согласно которым деятели культуры, оскорбляющие деятельность своего государства, лишаются какого-либо финансирования. Однако в России подобные стандарты действуют наоборот и это следует исправить, цитирует Володина сайт Госдумы.

С началом спецоперации на Украине и проведением частичной мобилизации многие граждане России покинули страну. Уехав за границу, они начали активно критиковать действия правительства.

27 октября глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что покинувшие страну россияне могут в некоторых случаях попасть под действие закона о контроле за иноагентами. По словам сенатора, такой человек также не может претендовать на работу в сфере государственной власти.