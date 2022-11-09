Сервис «Яндекс Go» восстановил работу после технического сбоя

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Работу агрегатора такси «Яндекс Go» удалось восстановить после технического сбоя. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе сервиса.

— Наши специалисты восстановили доступ к «Яндекс Go» — сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя, и приносим свои извинения за неудобства, — говорится в сообщении.

Также компания пообещала приложить все усилия, чтобы ситуация не повторилась снова. При этом планируется оказать поддержку водителям и курьерам из-за недоступности сервиса, пишет ТАСС.

9 ноября в работе «Яндекс Go» и Uber произошел сбой: при попытках заказать такси в приложениях появлялись надписи «не удалось завершить операцию» и «неизвестная ошибка» соответственно.

Еще один сбой произошел недавно в мессенджере WhatsApp*, принадлежащей компании Meta**, когда по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

** Признана экстремистской корпорацией в России.