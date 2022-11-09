Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Россия отразила попытку атаки ВСУ в Херсонской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Россия отразила попытку атаки ВСУ в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать позиции армии России в Херсонской области, но понесли значительные потери и отступили. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду, 9 ноября.

— На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении армия России обнаружила несколько попыток проникновения в тыловые районы обороны со стороны ВСУ. Все они были пресечены, а ВСУ потеряли за сутки до 110 человек личного состава, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские силы перешли в наступление в районе населенного пункта Снигиревка. По его словам, шел серьезный бой, а линия обороны удерживалась российскими подразделениями.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте