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В Госдуму внесли проект об освобождении родителей с четырьмя детьми до 18 лет от мобилизации

Анастасия Колоскова
Политика
В Госдуму внесли проект об освобождении родителей с четырьмя детьми до 18 лет от мобилизации
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий освобождение от призыва в рамках от частичной мобилизации семей, в которых воспитываются четверо детей до 18 лет.

— Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ, как уточняется, поддержали депутаты всех фракций. Авторы отмечают, что изменения касаются закона, согласно которому освобождение от частичной мобилизации предоставляется многодетным семьям с четырьмя детьми.

До этого президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. «Вечерняя Москва» разобралась, каким категориям граждан теперь предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что многодетные отцы с тремя или более детьми освобождаются от частичной мобилизации. По его словам, уже отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тысячи отцов.

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