Путин запретил сделки с иностранными долями 191 компании

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень отечественных компаний сферы энергетики, сделки с иностранными долями в которых можно проводить только по специальному разрешению. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на интернет-портале правовой информации в среду, 9 ноября.

Согласно документу, в этот список входят производители оборудования для организаций российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию.

Кроме того, в перечне числятся производители и поставщики тепло- и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, а также производители продуктов их переработки.

Всего в списке есть 191 компания, среди которых — «Юнипро», «Энел Россия», «Фортум», «ТГК-1», «Т Плюс», сообщается в тексте распоряжения.

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