Приемка 33 новых электробусов началась на заводе СВАРЗ

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На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) началась приемка 33 новых электробусов. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня в городе работает больше 1000 электробусов на 79 маршрутах. За счет мер поддержки правительства Москвы производители продолжают поставки техники. Мы заключили дополнительное соглашение на поставку в столицу еще 33 электробусов, — сказал он.

Ликсутов добавил, что новые электробусы будут получены уже до конца этого года. Кроме того, на 2023 год запланирована поставка еще более 500 новых электробусов. Москва продолжает активно развивать экотранспорт, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В октябре Ликсутов сообщил, что в ближайшие несколько лет в Москве установят свыше 400 ультрабыстрых зарядных станций, предназначенных для электробусов. Так, в следующем году для увеличения числа маршрутов электробусов в столице добавят 270 ультрабыстрых зарядных станций.