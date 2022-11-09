Макрон заявил о необходимости новой архитектуры безопасности в ЕС

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После завершения конфликта на Украине в ЕС необходимо построить новую архитектуру безопасности. Об этом в среду, 9 ноября, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Когда мир вернется на Украину, нам придется противостоять последствиям этого конфликта. Это значит, что мы должны будем построить настоящую новую архитектуру безопасности и обновленные рамки стабильности в сфере вооружений в Европе, — приводит слова французского лидера ТАСС.

7 ноября Макрон сообщил, что Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что считает «поспешным выдвигать радикальные предварительные условия» для переговоров.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его мнению, для возобновления диалога необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.