Стеклянная дверь холодильника упала на сотрудницу магазина в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В центре Москвы на сотрудницу магазина упала стеклянная дверь холодильника. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

В результате инцидента женщина получила травму и обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали ушибленную рану правой височной и затылочной области головы, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Еще одна история, в которой человек получил травму в результате несчастного случая, произошла в лесу в Новой Москве. Потянувшись за «даром леса», грибник поскользнулся и упал на собственный нож. Его госпитализировали с колото-резаной раной груди.

Другой несчастный случай произошел в Подмосковье. Убегая от разгневанной соседки по подъездной лестнице, подросток споткнулся об таксу и упал. От полученных травм пострадавший скончался.