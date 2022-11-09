Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле

Фото: president.gov.ua

Франция официально завершила антитеррористическую операцию «Бархан» в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил глава государства Эммануэль Макрон.

— Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции «Бархан», — заявил он во время выступления на военно-морской базе в Тулоне.

По словам президента, Франция продолжит поддерживать африканские страны, однако поддержка будет оказываться в соответствии с новыми принципам, которые будут определены позднее.

Антитеррористическая операция «Бархан» проводилась Францией в Сахаро-Сахельском регионе с 2014 года. Летом прошлого года Макрон объявил, что модель военного присутствия в Сахеле будет изменена.

По его словам, на смену операции «Бархан» придет международный альянс, в который войдут страны региона и другие партнеры, передает РИА Новости.

До этого президент Франции заявил, что после завершения конфликта на Украине в ЕС необходимо построить новую архитектуру безопасности, в том числе «обновленные рамки стабильности в сфере вооружений».