Госдума приняла закон о праве приемных детей ходить в одну школу с братьями и сестрами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому дети, находящиеся под опекой в одной семье, получат право на зачисление в одну школу или детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в среду, 9 ноября.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря новому закону приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные образовательные учреждения.

Согласно документу, ребенок, в том числе усыновленный или удочеренный, а также находящийся под опекой и попечительством в приемной семье, имеет преимущественное право на обучение в школе или детском саду, где числятся его брат или сестра.

Речь идет о полнородных и неполнородных братьях и сестрах с общими родителями, опекунами или попечителями, отмечается на сайте Госдумы.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала была продлена до конца 2026 года. Российский лидер отметил, что главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для семей.