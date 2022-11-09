В Крыму сочли «самоубийством» амбиции Украины насчет полуострова

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Ситуация, когда власти Украины решатся на реализацию амбиций и попытаются пойти на захват Крыма, «станет для них самоубийством». Об этом в среду, 9 ноября, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Амбиции Киева по Крыму не могут быть реализованы. Если они попытаются пойти на захват Крыма, то это станет для них сродни самоубийству, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

8 ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что вести мирные переговоры нужно не с Украиной, а с США, при этом любые контакты по этому вопросу до конца спецоперации нецелесообразны.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Многие страны мирового сообщества отказываются признать данный факт.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании Киевом документов, согласно которым Россия признала независимость Крыма. Документ также распространяется на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.