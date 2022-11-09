«Тяжело говорить»: Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

— Мне очень« тяжело говорить» о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Кирилл был одним из самых ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области, — заявил Сальдо.

По словам врио главы региона, Стремоусов действительно погиб в автокатастрофе на территории Херсонской области. У Стремоусова осталось пятеро детей, а его супруга вскоре должна родить шестого. Власти региона позаботятся о семье погибшего, написал Сальдо в своем Telegram-канале.

О гибели замглавы администрации Херсонской области стало известно в среду, 9 ноября.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За Президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области. После вхождения региона в состав России стал заместителем главы администрации.