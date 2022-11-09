Житель США выиграл более двух миллиардов долларов в лотерею

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Участник лотереи Powerball в США выиграл более двух миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

Во время розыгрыша американской лотереи Powerball выпали номера 10-33-41-47-56, которые совпали с номерами в одном из проданных билетов. Изначально сумма джекпота равнялась 1,9 миллиарда долларов, однако к моменту розыгрыша сумма выросла до 2,04 миллиарда долларов, что сделало его самым крупным лотерейным призом в мире.

При этом сам победитель пока не объявился, но продавший ему билет владелец автомастерской получил бонусный чек на сумму один миллион долларов. Он хочет разделить деньги со своими 11 внуками и остальными членами семьи.

До этого новогодний миллиард в «Русском лото» разделили между собой поровну два участника. Каждый из них выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае. Еще 64 участника лотереи закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону.