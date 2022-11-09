NI: Заявление Столтенберга стало «холодным душем» для Зеленского

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Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что членство Украины в альянсе возможно лишь при согласии всех стран сообщества, отрезвило украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель The National Interest Марк Эпископос в среду, 9 ноября.

— Столтенберг, похоже, окатил Зеленского холодной водой в ответ на его просьбу об ускоренном вхождении Украины в НАТО, заявив, что любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться, — утверждает автор материала.

Эпископос напомнил, что в ноябре запланирована встреча министров иностранных дел стран альянса в Бухаресте.

В конце сентября Зеленский заявил, что Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО.

После этого Столтенберг сообщил, что Украина не будет принята в Североатлантический альянс в ближайшем будущем, так как для этого необходимо, чтобы ее поддержали 30 стран — участниц блока.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что у Украины практически нет шансов попасть в НАТО. По мнению эксперта, глава украинского государства рассчитывает, что альянс решит пойти против своего устава ради борьбы с Россией.