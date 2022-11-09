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Шойгу заявил об устойчивом характере обороны на Херсонском направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Шойгу заявил об устойчивом характере обороны на Херсонском направлении
Фото: Минобороны РФ

На данный момент оборона Херсонского направления имеет устойчивый характер, однако есть и определенные особенности. Об этом в среду, 9 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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