Появились подробности смертельного ДТП с участием Стремоусова

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Виновником ДТП, в котором погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в среду, 9 ноября.

Водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, который выполнял опасный маневр. Внедорожник замглавы администрации региона был сильно поврежден, передает РИА Новости.

О гибели Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За Президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.