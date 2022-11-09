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Метеоролог Позднякова спрогнозировала новые погодные рекорды в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Метеоролог Позднякова спрогнозировала новые погодные рекорды в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ближайшие дни Москву ожидают новые температурные рекорды. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Не исключено, что в предстоящие ночи температура может повторить те значения в Москве. 12-го числа мы ждем рекорд по максимальной температуре воздуха — у нас прогноз 12 градусов, а максимум 2010 года — 9,3 градуса, — сказала метеоролог.

Погода в столичном регионе действительно будет очень неоднозначной в ближайшее время, передают слова Поздняковой «Известия».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой как минимум с 1948 года, так в ночное время суток минимальная температура воздуха составляла 5,8 градуса тепла.

Синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в Москве. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло.

Климатолог Николай Терешонок подчеркнул, что аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики.

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