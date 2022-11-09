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Кардиолог Васильев назвал четыре симптома для обращения к врачу

Александр Афонин
Общество
Кардиолог Васильев назвал четыре симптома для обращения к врачу
Фото: shutterstock

Появление загрудинных болей, аритмии, одышки и повышенного давления могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, в этом случае рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Об этом заявил кардиолог Сергей Васильев.

По его словам, загрудинные боли связаны с сердечными патологиями. Они появляются при физической нагрузке и не зависят от положения тела.

Такие боли могут проявляться даже в комфортных позах. Кроме того, аритмия свидетельствует о нарушении сердечного ритма.

Она проявляется в виде учащенного или замедленного сердцебиения, что становится сигналом о проблемах со здоровьем. Появление одышки также свидетельствует о нарушениях в сердечно-сосудистой системе.

Симптом считается нормальным лишь после тяжелого труда. Если одышка возникает даже при незначительных нагрузках, то это повод посетить специалиста.

Последним тревожным знаком является повышенное давление, которое следует лечить, когда тонометр стал регулярно демонстрировать показатели более 140 на 90, передает «МедикФорум».

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», что смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Однако существует ряд заболеваний и факторов, которые повышают этот риск.

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