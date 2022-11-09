Маск: В ближайшее время Twitter будет делать много «глупостей»

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В ближайшее время социальная сеть Twitter будет делать много «глупостей», и руководство компании уже готово принимать жалобы. Об этом сообщил американский миллиардер, владелец сервиса Илон Маск в среду, 9 ноября.

— Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает, — написал Маск в Twitter.

Пользователи могут оставить свои жалобы в комментариях к посту предпринимателя.

До этого портал The Verge сообщил, что Маск активно обсуждает со своим советником Дэвидом Саксом возможность сделать платным доступ к социальной сети Twitter. По данным издания, каждый пользователь сервиса сможет бесплатно просматривать ленту какое-то время.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.

Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям. Специалист подчеркнул, что массовые увольнения после прихода Маска могли быть связаны с его неудовлетворенностью развитием сервиса.