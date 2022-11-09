Захарова ответила на заявления США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию

Фото: МИД РФ

Заявления США о том, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы для использования в ходе специальной операции на Украине, являются ложными. Об этом в среду, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было, да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — это ложь от начала до конца, еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России, — сказала дипломат.

Захарова считает, что США «нужно было очередные санкции применить», поэтому Белый дом придумал повод, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США намерены сделать все для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из КНДР в Россию.

Представитель северокорейского МИД заявил, что сценарий ядерной войны Соединенных Штатов и КНДР вступил в финальную фазу. Стоит ли ждать эскалации конфликта и новых провокаций, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.