Курсанты и кадеты московского Колледжа полиции дали торжественное обещание в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Церемония принятия торжественного обещания курсантами и клятвы кадетов московского Колледжа полиции прошла в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 9 ноября.

— Сегодня в жизни нашего колледжа яркое и незабываемое событие — принятие торжественного обещания курсантами и клятвы кадетами, — отметил директор Колледжа полиции Сергей Михайлов.

Он также подчеркнул, что это первый осознанный шаг молодых людей во взрослую профессиональную жизнь. Помимо этого, Михайлов добавил, что курсанты «должны достойно и упорно овладевать профессиональными знаниями и навыками, быть примером во всем».

Участники торжественной церемонии почтили память погибших Героев Советского Союза и Героев России в конце мероприятия. Кадеты возложили цветы к памятнику Солдату-Победителю.

До этого стало известно, что около 600 столичных школьников вступили в ряды «Юнармии» в Музее Победы. На торжественной церемонии с ребятами встретился первый заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии», Герой России, генерал-майор Геворк Исахонян.