Розничную продажу алкоголя запретили в Херсонской области

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо запретил розничную продажу алкоголя в регионе. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Генического района области.

— За нарушение данного указа предусмотрено наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции! — говорится в сообщении.

Кроме того, под запрет попала и продажа алкоголя в заведениях общепита, говорится в Telegram-канале «Администрация Генического района».

В конце октября стало известно, что торговлю алкоголем значительно ограничили в Запорожской области. Вступил в силу категорический запрет о продаже спиртного военнослужащим. Уточняется, что первое нарушение запрета грозит штрафом в 10 тысяч рублей.

Президентским указом 19 октября в новых регионах России было введено военное положение. Еще три уровня готовности объявлены в других частях страны.

Где введены особые правовые режимы и что они означают — в материале «Вечерней Москвы». Так, например, в период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев.