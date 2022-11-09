NBC: Салливан на встрече с Зеленским затронул вопрос диалога с Россией

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве «зондировал почву» по поводу начала диалога с Россией. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил телеканал NBC.

По имеющейся у издания информации, на встрече Салливан заверил Зеленского в поддержке Украины и ее народа со стороны США. Однако он также затронул вопрос о том, как закончится этот конфликт и может ли он включать в себя дипломатическое решение.

Неназванные источники NBC посчитали, что таким образом Салливан «зондировал почву» на возможность возобновить переговорный процесс с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной и никогда не отказывалась от переговорного процесса. Однако переговоры могут идти только с принятием условий сложившихся сейчас реалий, подчеркнула она.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации.