Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил посмертно заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства был опубликован в среду, 9 ноября, на официальном портале правовой информации.

— Наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно), — говорится в указе.

Стремоусов был удостоен награды за проявленные им при исполнении служебного долга мужество и отвагу, следует из документа.

О гибели Стремоусова стало известно 9 ноября. Позднее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил факт трагедии и выразил соболезнования.

Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За Президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области.