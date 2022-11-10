Зеленский надеется на сохранение помощи США Киеву независимо от результатов выборов

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после выборов, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

— Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов, — сказал Зеленский телеканалу CNN, его слова приводит РИА Новости.

В минувший вторник, 8 ноября, в Штатах прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократическая партия рискует потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демпартии во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить его шансы на переизбрание в 2024 году.

Представители республиканцев неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов подобной помощи, в случае, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.

Накануне данные экзитполов показали, что большинство избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США, не хотели бы, чтобы президент Штатов Джо Байден выдвигался на второй срок в 2024 году.