Минобороны Франции призвало к открытому диалогу с Россией

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Диалог между Россией и Францией обязан оставаться открытым, несмотря на все сложности. Таким мнением в среду, 9 ноября, поделился министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню в интервью одному из местных телеканалов.

Глава французского оборонного ведомства также напомнил журналистам и общественности, что Париж, равно как и Москва, обладает ядерным оружием.

По этой причине вне зависимости от происходящего вокруг и разногласий, всегда должна быть возможность для диалога между ядерными державами, «хотя бы из-за сил ядерного сдерживания», подчеркнул Лекорню, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон готовится представить народу новую доктрину национальной стратегии, которая предполагает подготовку республики к возможной войне. При этом речи о «всеобщей милитаризации» населения на данный момент не идет.

В минувший понедельник, 7 ноября, Макрон заявил, что Франция выступает за возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией.