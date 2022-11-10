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WSJ: Пентагон отказался снабжать Украину беспилотниками Grey Eagle

Егор Провоторов
В мире
WSJ: Пентагон отказался снабжать Украину беспилотниками Grey Eagle
Фото: defense.gov

Соединенные Штаты не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники Grey Eagle во избежание эскалации конфликта с Россией. Подобное решение было принято несмотря на просьбы Киева и многих американских конгрессменов, пишет в среду, 9 ноября, газета The Wall Street Journal.

По информации журналистов, Пентагон отказался удовлетворять запрос украинского руководства на поставку беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Этот факт также подтвердил и представитель компании General Atomics, производящей данные летательные аппараты.

WSJ накануне сообщала, что к главе Пентагона Ллойду Остину обратилась группа конгрессменов с просьбой передать украинской стороне данный тип вооружения. Теперь стало известно точно, что ударные дроны подобного образца Украина не получит, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о передаче спецслужбами Великобритании беспилотных подводных аппаратов (БПА) Украине. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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