Главные новости к утру 10 ноября

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Объем наличных денежных средств на руках у российских граждан, бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей достиг 14,2 триллиона рублей в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

Вне зависимости от профессии жители столичного региона в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается индексировать пенсии работникам социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО).

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал обещание, что его страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на территории Украины и тем самым развязывать третью мировую войну.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России действуют смело, мужественно и решительно в ходе специальной военной операции, пресекая диверсии и провокации, обеспечивая общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел.

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столичном регионе в предстоящий четверг, 10 ноября, сообщает Гидрометцентр.