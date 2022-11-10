Октябрь 2022 года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в РФ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Октябрь текущего года стал третьим в списке самых теплых октябрей за всю историю метеорологических наблюдений в России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Мы подвели итоги за октябрь. Он стал третьим среди самых теплых за всю метеорологическую летопись России, которая ведется с 1891 года, — сообщил специалист.

Он уточнил, что самым теплым октябрем остается тот, который был зафиксирован в 2018 году. Тогда в европейской части страны температура воздуха прогрелась выше нормы примерно на 2,5 градуса, передает ТАСС.

Недавно синоптики спрогнозировали аномально теплый ноябрь в столице. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, чем объясняется непривычное осеннее тепло. Как рассказал климатолог Николай Терешонок, аномально теплая погода в Москве сейчас связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики. Похожее мнение по этому вопросу высказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. При этом он не исключил влияния глобального потепления на температурные значения в Москве.