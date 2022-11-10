Подполье Николаева раскрыло адреса сотрудников СБУ, скрывающихся от ударов РФ

Фото: Минобороны РФ

Пророссийское подполье Николаева обнаружило несколько адресов, где сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) скрываются от ракетных ударов российской армии.

— На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается, — рассказал один из активистов подполья.

Он добавил, что в доме 2А на улице Корабелова находится гараж СБУ. Сотрудники службы, утверждает активист, именно оттуда выезжают на машинах и похищают людей. В качестве доказательств подполье предоставило фотографии упомянутых зданий, передает РИА Новости.

8 ноября сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов СБУ, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. По данным силовиков, в составе разведывательно-диверсионной группы были девять граждан Украины. При задержании силовики нашли у злоумышленников пять килограммов пластида, электродетонаторы, три самодельные бомбы, готовые к использованию, гранаты, огнестрельное оружие с боеприпасами, а также специальные средства разведки.