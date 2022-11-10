Пасечник сообщил о возвращении из украинского плена 35 луганских бойцов

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Тридцать пять военнослужащих из состава Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) были возвращены домой из плена ВСУ. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил временно исполняющих обязанности главы региона Леонид Пасечник.

По его словам, в украинском плену военные подвергались избиениям и издевательствам.

— Герои Луганщины истощены, но не сломлены! Сейчас каждый проходит медицинское обследование, впереди — реабилитация. Наконец-то парни могут обнять родных. Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенков! — написал он на своей странице в Telegram.

Российская армия при организации обмена пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ) учитывает списки, которые предоставляет Москве Папа Римский Франциск. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев в интервью итальянскому агентству Askanews. Кроме того, он добавил, что Москва высоко оценивает личные действия понтифика, принимающего участие в организации гуманитарной миссии.