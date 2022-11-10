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Диетолог Лушникова рассказала, как подготовиться к Рождественскому посту

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Лушникова рассказала, как подготовиться к Рождественскому посту
Фото: Unsplash

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, как подготовиться к Рождественскому посту, который начнется 28 ноября.

Врач отметила, что одним из важных для человека элементов является белок животного происхождения. Его можно получить из мяса, птицы, молочных продуктов. Поэтому до поста стоит принимать комплекс поливитаминных препаратов.

— Во время поста может возникнуть дефицит жирорастворимых витаминов — А, D. Витамин А лучше употреблять в форме ретинола, который содержат как раз продукты животного происхождения: желтки яиц, жирные молочные продукты, — пояснила эксперт.

Кроме того, в организм в обязательном порядке должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, которые необходимы для работы буквально всех клеток.

По словам эксперта, прием витаминов нужно начать ужен сейчас. Также важно, чтобы перед постом рацион был полноценным и сбалансированным, передает Life.ru.

Ранее врачи назвали полезный источник белка, которым можно заменить мясо. Они советуют добавить в рацион фасоль. По мнению специалистов, употребление фасоли благотворно влияет на здоровье сердца, снижает риск развития рака и стабилизирует уровень глюкозы, передает Nation news.

Детям не следует переходить на веганский образ питания, так как их организм еще только формируется и ему необходим белок. Об этом сообщила врач-диетолог Светлана Лисицына.

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