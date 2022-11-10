Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 10,5 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» с 4 по 6 ноября

Георгий Соланович
Город
Более 10,5 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» с 4 по 6 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119 Карта всех событий

Более 10 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в период с 4 по 6 ноября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 10 ноября.

— Павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ в период с 4 по 6 ноября посетили 10 752 человека. В числе гостей было много групп учащихся школ и вузов. <...> Увидеть красочные светотехнические шоу <...> приехали гости из других регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана, Армении и Италии, — отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На официальном сайте мэра города напомнили, что «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. С момента открытия павильона в октябре 2017 года его посетили уже более полутора миллионов человек.

7 ноября на территории ВДНХ стартовала неделя московских школ искусств. Она продлится до 15 ноября. Посетители смогут увидеть разнообразные музыкальные концерты в Доме культуры. Также специально для гостей в рамках мероприятия состоятся тематические лекции.

Статистика Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте